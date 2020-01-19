الرئيس برهم صالح وبومبيو يؤكدان على احترام القرار الوطني العراقي المستقل

2020/01/19 | 10:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح ووزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، على احترام القرار الوطني العراقي المستقل.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ان رئيس الجمهورية برهم صالح تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مبينا انه جرى خلال المكالمة الهاتفية، بحث آخر المستجدات الأمنية والسياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، والتأكيد على ضرورة حماية السيادة العراقية، واحترام القرار الوطني العراقي المستقل.

هذا وأشار الجانبان إلى وجوب ضبط النفس والركون إلى التهدئة والحوار البنّاء في حل الأزمات وتجنب التصعيد وبما يعزز أسس السلم والاستقرار في المنطقة والعالم، فضلاً عن التعاون والتنسيق المشترك لمواجهة الإرهاب وعدم إتاحة الفرصة للإرهابيين إعادة تنظيم فلولهم وتهديد السلم والأمن الدوليين.

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