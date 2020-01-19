2020/01/19 | 10:55 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب 220 شخصاً من المحتجين والقوى الأمنية بجروح خلال المواجهات التي اندلعت (مساء أمس السبت) في وسط بيروت، من بينهم 80 شخصاً نقلوا إلى المستشفيات، فيما تلقى الـ140 الآخرون العلاج في المكان، بحسب الصليب الأحمر اللبناني.وأعلن الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتابة في تصريح له مساء أمس على قناة “إل بي سي” المحلية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إصابة 220 شخصاً بالمواجهات بين المحتجين والأمن في بيروت وكالة صدى الاعلام للانباء.

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