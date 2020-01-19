الشبكي: تقارب الفتح وسائرون سيسفر عن انفراج قريب عن رئيس وزراء جديد

2020/01/19 | 10:57 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

بين النائب عن تحالف البناء والمكون الشبكي قصي عباس الشبكي، الاحد، ان التقارب بين تحالفي الفتح وسائرون س...

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