زلزال بقوة 5 درجات يضرب اليونان

2020/01/19 | 10:59 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المركز المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل اليوم الأحد 19 يناير/كانون الثاني عن وقوع زلزال بلغت قوته 5.0 قبالة الساحل الشرقي لليونان.وقال على موقعه إن مركز الصدمات يقع على عمق 5 كيلومترات وعلى مسافة حوالي 100 كم شرق مدينة باتراس، حيث يعيش حوالي 164 ألف شخص.في الوقت الحالي، لم يتم الإبلاغ عن معلومات حول

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