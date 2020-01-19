شــاهـــد بالصــور : تصعيــــد عـــام واحتجاجـــات واسعـــة فـــي محافظتـــي الناصـــرية والسمـــاوة

2020/01/19 | 10:59 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

شهد صباح اليوم الاحد عدة احتجاجات واعتصامات فضلا عن تصعيد شامل لاغلب محافظات العراق الجنوبية والوسطى منها : محافظة ذي قار حيث قاموا بقطع تقاطع البهو وسط محافظة الناصرية.



يذكر ان سبب التصعيد لهذا اليوم هو بسبب انتهاء المهلة التي حددها متظاهرو الناصرية والتي تنتهي يوم غدا الاثنينلحسم...

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