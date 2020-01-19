مكافحة الإرهاب يقبض على مسؤول أمن تنظيم داعش في الفلوجة

2020/01/19 | 11:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- الأنبار

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، الأحد (19 كانون الثاني 2020)، عن القبض على قيادي بتنظيم داعش في قضاء ا...





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