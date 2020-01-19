2020/01/19 | 11:08 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت قوة أمنية، القبض على قيادي في عصابات داعش الاهابية في محافظة الأنبار.وذكر مصدر أمني ان “قوة من جهاز مكافحة الارهاب ألقت القبض على المسؤول الامني لعصابات داعش الارهابية لقاطع الفلوجة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على المسؤول الامني لداعش في قاطع الفلوجة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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