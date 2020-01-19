2020/01/19 | 11:10 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة طقس الأيام الأربعة المقبلة في البلاد.وذكر بيان للهيأة وتلقته وكالة صدى , ان “طقس يوم غد الاثنين سيكون في المنطقة الوسطى، صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً وفي المنطقة الشمالية غائم جزئي مع تساقط زخات مطر، وفي المنطقة الجنوبية صحواً مع قطع من الغيوم”، مشيراً

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الانواء الجوية: طقس غائم وأمطار رعدية خلال الايام الاربعة المقبلة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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