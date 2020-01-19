2020/01/19 | 11:10 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عودة خطوط مترو باريس للعمل بعد 45 يوما من الإضراب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/19 | 11:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عودة خطوط مترو باريس للعمل بعد 45 يوما من الإضراب ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عودة خطوط مترو باريس للعمل بعد 45 يوما من الإضراب ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).