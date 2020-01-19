صحيفة : التمسك باتفاقية الصين ذريعة حلفاء ايران لاستمرار عبد المهدي بالسلطة

2020/01/19 | 11:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … كشفت مصادر سياسية مطلعة، الاحد، ان اخراج القوات الأميركية والاتفاقية الصينية، ذريعة حلفاء ايران لاستمرار رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي في السلطة.وذكرت صحيفة ” اندبندنت” عربية، أن “عبد المهدي يمثل حلقة الوصل الأخيرة التي تربط حلفاء ايران بالسلطة.وفي حين أشاروا إلى أن خروجه من السلطة سيفتح عدة ملفات تتعلق بالفساد […]

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