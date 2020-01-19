السعودية تبدأ رسميا تدريس اللغة الصينية في مدارسها

2020/01/19 | 11:14 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة التعليم السعودية، اليوم الاحد، البدء رسميا بتدريس اللغة الصينية في مدارس المملكة.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة التعليم العام، ابتسام الشهري، في تغريدة على حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، إن الوزارة ستبدأ بتدريس اللغة الصينية في عدد من مدارس المملكة مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وبينت "تبدأ وزارة التعليم مع بداية الفصل الثاني بتدريس اللغة الصينية في 8 مدارس للبنين بالمرحلة الثانوية للمقررات، 4 منها في الرياض، و2 في جدة، و2 بالمنطقة الشرقية، وستكون مادة اختيارية للتسجيل، وتمثّل المرحلة الأولى من خطة الوزارة لتدريس اللغة الصينية على نطاق أوسع يشمل الطالبات".

واتفقت السعودية والصين، في شباط 2019 على وضع خطة لإدراج اللغة الصينية في جمیع مراحل التعلیم العام والجامعي في المملكة، في خطوة تدعم سعي البلدين لتعزيز علاقاتهما على كافة المستويات.

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