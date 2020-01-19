برشلونة يحسم مسألة بديل سواريز

2020/01/19 | 11:14 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الاحد، عن موقف برشلونة من دخول سوق الانتقالات الشتوي، لضم بديل للويس سواريز.

وكان سواريز قد أجرى جراحة في ركبته، ستبعده عن الفريق حتى أيار المقبل، مما يعني انتهاء موسمه مع برشلونة.

وبحسب صحيفة "ماركا" فإن "برشلونة لا يسعى لشراء مهاجم بديل للويس سواريز في كانون الثاني الجاري، خاصة في ظل صعوبة العثور على مهاجم رفيع المستوى، والرغبة في استثمار مبلغ كبير لضم نجم كبير في الصيف المقبل".

وأضافت ان "برشلونة يتذكر جيدا تجربته المريرة مع الغاني كيفين برينس بواتينغ، الذي استعاره من ساسولو في كانون الثاني الماضي، ولم يقدم أي جديد".

وبينت ان "مسؤولو البارسا ينتظرون ألا يطلب كيكي سيتين، المدير الفني الجديد، بديلًا لسواريز هذا الشتاء، والاعتماد على اللاعبين الموجودين حاليًا".

يذكر أن تقارير عديدة أكدت أن برشلونة يخطط لضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، في الصيف المقبل لدعم خط الهجوم بنجم مميز.

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