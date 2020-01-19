مصدر: عدنان درجال لن يرشح لرئاسة الاتحاد الكروي

2020/01/19 | 11:15 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد قال مصدر مقرب من كتلة المعارضة للمكتب التنفيذي في اتحاد كرة القدم، اليوم الاحد، إن الدولي السابق عدنان درجال، لن يرشح على منصب رئيس الاتحاد الكروي في الانتخابات المقبلة.وذكر المصدر، لـ"كلكامش برس" أن "درجال الذي ربح الرهان ضد اهضاء النكتب التنفيذي لاتحاد الكرة لا ينوي شغل منصب رئاسة الاتحاد الكروي".واضاف ان "درجال سيكون داعما فقط لكتلته في الانتخابات المقبلة دون زج اسمه".يذكر ان عدنان درجال وكتلته التي سميت بالمعارضة اجبروا اعضاء الاتحاد الكروي على الاستقالة الجماعية مقابل اسقاط الدعاوي ضد بعض منهم.

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