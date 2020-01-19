"إنستغرام" تزيل أيقونة "حساسة" من واجهتها الرئيسية

2020/01/19 | 11:15 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةأعلنت شركة "فيسبوك" الأمريكية أنها قررت أن تزيل أيقونة وصفتها بـ"الحساسة" من على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بها "إنستغرام".ونقل موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص عن المتحدث باسم "فيسبوك" قوله إن الشركة قررت أن تزيل أيقونة "IGTV" لنشر مقاطع الفيديو من على الواجهة الرئيسية التي يشاهدها المستخدم.وأرجع المسؤول هذا القرار، لعدم استخدام عدد كبير من الأشخاص تلك الأيقونة، لحساسيتها الكبيرة، حيث أنها تعمل على نشر مقاطع الفيديو مباشرة على إنستغرام من البث المباشر.وأوضح المتحدث باسم فيسبوك قائلا "يفضل عدد كبير من المستخدمين، بث مقاطع الفيديو بعد تنقيحها ومراجعتها، والقليل فقط من يريد أن تظهر مقاطعه على البث المباشر لكل الناس، لما قد يظهر في تلك المقاطع قد يكون حساسا ومؤثرا بالسلب عليهم".وكانت إنستغرام قد طرحت في وقت سابق تحديثا يتيح خاصية تبادل الرسائل المباشرة عبر نسخة الويب، وذلك بعد أن أجرت اختبارا للخاصية ذاتها في فبراير/شباط من العام الماضي.ومن المنتظر أن يكون صندوق تبادل المحادثات على نسخة إنستغرام ويب مشابه تماماً لذلك الموجود في التطبيق من حيث حرية الدردشة الزوجية أو الجماعية ومشاركة الصور واستقبال الإشعارات، كما هو الحال في تطبيق الهاتف الذكي.فيما قالت المنصة إنها تخطط لتوفير الميزة لحلقة أوسع من المستخدمين في وقت قريب.

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