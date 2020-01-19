منتدى دافوس : ترامب سيبحث مع برهم صالح مستقبل القوات الاميركية في العراق

2020/01/19 | 11:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … نقلت مصادرفي الإدارة الأميركية إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعتزم التحدث مع الرئيس برهم صالح، في المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يعقد من 21 إلى 24 كانون الثاني الحالي في منتجع دافوس السويسري، بشأن خروج القوات الاجنبية من العراق، فيما لم يصدر رد رسمي عن العراق.وأكدت القناة الأميركية، أنه “تجري حالياً مشاورات حول […]

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