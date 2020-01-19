فيديو.. حشود كبيرة من طلبة الجامعة التكنلوجية تتوجه إلى ساحة التحرير

2020/01/19 | 11:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أضرب طلبة الجامعة التكنلوجية في بغداد، عن الدوام وتوجهوا إلى ساحة التحرير للمشاركة في التظاهرات والانضمام إلى صفوف المتظاهرين بعد الهجوم المباغت الذي تعرض له المتظاهرون في التحرير صباح اليوم الأحد من قوات مكافحة الشغب.وتشهد الاحتجاجات العراقية خلال هذه الأيام تصعيدا كبيرًا وربما يتخللها قطع طرق في المحافظات المنتفضة، بسبب مماطلة […]

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