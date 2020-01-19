احداث العراق … اغلاق طرق وسقوط جرحى بين المتظاهرين في بغداد

2020/01/19 | 11:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … تشهد العاصمة العراقية بغداد وبعض المدن في العراق حالة عدم استقرار امني منذ الصباح الباكر لليوم الاحد، حيث شهدت العديد من الشوارع وساحات الاعتصام للمتظاهرين الى الاعتداء و المواجهات، كما اضطر الى اغلاق بعض الطرق الرئيسية في العاصمة بغداد.اغلاق ساحة الطيران وسط بغداد قام متظاهرون اليوم الاحد باغلاق ساحة الطيران وسط العاصمة […]

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