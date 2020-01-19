خبيرٌ قانوني يكشف عن بندٍ «خطير» ضمن بنود الاتفاقيّة العراقيّة الصينيّة

2020/01/19 | 11:20 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الحل العراق أكّد الخبير القانوني #علي_التميمي أن هناك بنداً خاصاً بالاستثمار ضمن بنود الاتفاقية العراقية الصينية الموقّعة مؤخراً بين الطرفين، ينص على «تحويل أموال الاستثمار المخصصة من قبل #الصين […]

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