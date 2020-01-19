2020/01/19 | 11:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسلنا في ذي قار: وقفة احتجاجية لاستنكار الاعتداء على الحرم الجامعي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/19 | 11:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسلنا في ذي قار: وقفة احتجاجية لاستنكار الاعتداء على الحرم الجامعي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسلنا في ذي قار: وقفة احتجاجية لاستنكار الاعتداء على الحرم الجامعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).