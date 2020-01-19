جهاز مكافحة الارهاب يلقي القبض على المسؤول الامني لداعش في قاطع الفلوجة

2020/01/19 | 11:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الأحد، القبض على المسؤول الأمني لداعش في قاطع الفلوجة.

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