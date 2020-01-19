السيد الحكيم والعبادي يؤكدان ضرورة اختيار الحكومة وفق خارطة طريق المرجعية العليا

2020/01/19 | 11:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم مع رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة وملف الحكومة الجديدة.

وشدد الجانبان على ضرورة أن يكون اختيار الحكومة بناءً على تحديات المرحلة وخارطة الطريق التي رسمتها المرجعية العليا، وأن يكون رئيس الحكومة شخصية غير جدلية قادرة على استعادة هيبة الدولة وتحقيق مطالب المتظاهرين والتحضير للانتخابات المبكرة وان تحظى بالمقبولية الشعبية، مع المطالبة بوحدة الصف الوطني امام التحديات، وأن تنهض القوى السياسية بمسؤولياتها الوطنية.

وعن الأوضاع في المنطقة، أكدا أهمية تحييد العراق عن الصراعات الدولية والإقليمية، وألا يكون ساحة لتصفية الحسابات، وأن ينطلق في علاقاته من المصالح المشتركة واحترام سيادته وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

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