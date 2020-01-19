تعرف على اسعار صرف الدينار العراقي امام الدولار لهذا اليوم

2020/01/19 | 11:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- شهدت اسعار صرف الدينار العراقي امام الدولار ببورصة الكفاح والاسواق المحلية استقرارا ملحوظا،اليوم الاحد، (19 كانون الثاني 2020).وسجلت أسعار بورصة الكفاح المركز التجاري لتداول العملات الاجنبية في بغداد 121.650 دينار لكل 100 دولار.أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة سعر بيع الدولار = 122.000 دينار.سعر شراء الدولار = 121.000 […]

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