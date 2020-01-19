2020/01/19 | 11:28 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

حذر الخبير الأمني كريم الخيكاني، الاحد، من تحركات أميركية وخطوات في مجلس الامن من اجل فرض الوجود الأجنب...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الخيكاني يحذر من تحركات أميركية لكسب تأييد مجلس الامن لابقاء قواتها داخل العراق) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الخيكاني يحذر من تحركات أميركية لكسب تأييد مجلس الامن لابقاء قواتها داخل العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).