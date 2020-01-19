الحزب «الديمقراطي» وأمن المنطقة.. نجاة السعيد

2020/01/19 | 11:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتبت: د.نجاة السعيد «الوحيدون الذين أقاموا حداداً على فقدان قاسم سليماني هم قيادتنا الديمقراطية ومرشحو الرئاسة الديمقراطية»، هكذا وصفت «نيكي هيلي»، المندوبة السابقة للولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة، موقف الحزب «الديمقراطي» من الضربة الأميركية، وهذا ينُمُ عن انقسامٍ تعاني منه السياسة الأميركية، في وقت يتحتم الاتفاق بين الحزبين، وليس الانهماك في ردود فعل سلبية […]

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