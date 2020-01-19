شــاهــد بالفيــديو : انبــــاء عـــن عقــــوبات امـــريكيــــــة جديدة فـــي طـــريقهـــا الــــى السيـــاسييـــن العـــــراقييـــن !!

2020/01/19 | 11:31 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

قال مساعد وزير الخارجية الامريكي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، إن واشنطن تعد قائمة عقوبات جديدة تطال مسؤولين عراقيين في الحكومة الحالية أو خارجها.

وذكر شينكر خلال لقاء له على " قناة سكاي نيوز " أن هناك دراسة أميركية حول أشخاص عراقيين، بشأن شمولهم بالعقوبات وربما ينطبق علي...

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