حوادث السير تحصد أرواح 180 شخصاً خلال 2019 في السليمانية

2020/01/19 | 11:31 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السرعة المفرطة وعدم الالتزام بإرشادات السلامة ابرز أسباب حوادث السير – صورة ارشيفية

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