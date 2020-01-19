بالصور.. تجمهر الطلبة أمام وزارة التعليم قبيل التوجه إلى ساحة التحرير

2020/01/19 | 11:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

تجمع العشرات من طلبة الجامعات والكليات والمعاهد، الأحد (19 كانون الثاني 2020)، أمام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسط العاصمة بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن أعداداً غفيرة من الطلبة تجمهروا أمام وزارة التعليم العالي قبل أن يتوجهوا إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

وأضاف ان المحتجين قد أعلنوا عن استمرارهم بالاعتصام والاضراب عن الدوام تضامناً مع التظاهرات والاحتجاجت التي تشهدها بغداد وعدد من المحافظات الأخرى.

بغداد اليوم - بغداد

وجهت وزيرة التربية سها خليل العلي، الأحد (19 كانون الثاني 2020) بإلغاء إجراءات الكفالة والتعهد للمحالين على التقاعد من كوادر التربية نينوى.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان إن "الوزيرة وجهت بإلغاء الإجراءات الإدارية

بغداد اليوم- السليمانية

كشف مصدر مسؤول في حكومة اقليم كردستان، الأحد (19 كانون الثاني 2020)، عن تشكيل لجنتين من الحكومة والبرلمان للوقوف على أسباب وفاة أحد منتسبي الاتحاد الوطني الكردستاني داخل مديرية آسايش أربيل بعد ثلاث ليالي من اعتقاله.

وقال

بغداد اليوم- بغداد

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، الأحد (19 كانون الثاني 2020)، تعرض العراق إلى موجة برد شديدة وأمطار غزيرة خلال الأيام المقبلة.

وحذر العطية عبر حسابه في فيسبوك، من "غزارة الأمطار في بعض مدن الوسط والفرات الأوسط يوم الأربعاء

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