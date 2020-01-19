العراق.. أنباء عن اختطاف ناشط واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين

2020/01/19 | 12:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تداول مغردون خبر اختطاف ناشط عراقي في العاصمة العراقية بغداد تزامنا مع تصعيد الأحد مع اقتراب مهلة الأسبوع التي منحها المحتجون للحكومة من أجل تنفيذ المطالب، في وقت ازدات حدة المواجهات بين قوى الأمن والمتظاهرين.





وذكر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي اختطاف الناشط أحمد فاضل على يد مسلحين، عقب خروجه من ساحة التحرير، السبت، حيث أرغمه ملثمون على الركوب في سيارة مدنية.

وقد أعلنت مصادر في الحراك الشعبي الخميس اغتيال الناشط أحمد سعدون المرشدي، والذي أتى بعد أنباء عن اختفاء الناشط المدني والمتظاهر عبد القاهر العاني الثلاثاء الماضي بعد خروجه من منزله باتجاه ساحة التحرير وسط بغداد.

ولا تزال حوادث الخطف والاغتيال مستمرة في العراق منذ اندلاع الاحتجاجات في الأول من أكتوبر الماضي، وقد عُثر على جثث نشطاء في عدد من المدن العراقية، كذلك احتُجز عشرات المتظاهرين والناشطين لفترات متفاوتة على أيدي مسلحين قيل إنهم كانوا يرتدون الزي العسكري، إلا أن السلطات لم تتمكن من تحديد هوياتهم.

وتعرض ناشطون في بغداد وأماكن أخرى بالفعل لتهديدات وعمليات خطف وقتل، يقولون إنها محاولات لمنعهم من التظاهر.

تصعيد عبر المحافظات العراقية

ذكرت مصادر في الحراك الشعبي بساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد، الأحد، للحرة، أن قوات مكافحة الشغب استخدمت القوة المفرطة المتمثلة بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، في وقت تداول فيه مستخدمون أنباء اختطاف ناشط عراقي.





وأشارت المصادر إلى استنفار غير مسبوق في ساحة التحرير بعد شهر كامل من عدم إطلاق أي قنبلة غاز مسيل للدموع.



فيما تم تسجيل حالات اختناق وفقا لمتظاهرين.

وقام المتظاهرون بإغلاق جميع الطرق المؤدية إلى ساحة الطيران وسط بغداد، مع بزوغ شمس الأحد، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وتداول مغردون مقاطع فيديو من النجف، تظهر إحراق المتظاهرين لمقر ميليشيا لحزب الله العراقي بالكامل قرب جسر الإسكان على يد مجهولين.

وتزامن هذا مع قطع طريق مطار النجف بالإطارات المشتعلة في رد على مماطلة الحكومة العراقية في الاستجابة لمطالب المتظاهرين.

كما أظهرت مقاطع مصورة قيام محتجين بإغلاق أبواب الدوائر الحكومية في النجف باللحام الحديدي.

وفي مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار، أقدم متظاهرون على قطع طريق تقاطع البهو وسط المدينة، احتجاجا على عدم استجابة السلطات العراقية لمطالبهم.

ويأتي ذلك وسط تهديد آخر من جانب متظاهري ذي قار، بقطع الطريق السريع الدولي.

وفي محافظة بابل، قطع المتظاهرون أجزاء من شوارع كربلاء والمطار وتقاطع مستشفى ابن بلال وجسر مستشفى الصدر وجسر قضاء الكوفة.

كما نشر مغردون غلق المتظاهرين "جسر نادر" الذي يربط مدينة الحلة ببقية مناطق محافظة بابل.

وذكرت مصادر الحرة أن المتظاهرين في الحلة قاموا بغلق جميع الجسور والطرق في المحافظة، فيما أعلن الطلاب موتصلة إضرابهم عن الدوام.





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