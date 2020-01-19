نشأت اكرم يكشف لـ(الغد برس) الشخصيات التي ساهمت بحل أزمة اتحاد الكرة

2020/01/19 | 12:16 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف عضو كتلة المعترضين على انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم، اللاعب الدولي السابق نشأت اكرم، اليوم الاحد، عن الشخصيات التي ساهمت في حل الازمة التي عصفت بالاتحاد خلال الاشهر السابقة.

وقال اكرم لـ"الغد برس" انه "بعد الاعلان عن استقالة اتحاد الكرة يجب ان نذكر الدور الكبير الذي قام به وزير الشباب والرياضة احمد رياض، ومستشار رئيس الوزراء اياد بنيان، والنائب عباس عليوي، من اجل الوصول الى حلول ترضي الطرفين وانهاء الازمة".

وأضاف بطل كاس اسيا ٢٠٠٧ انه "علينا احتواء الازمات لان الوضع في البلاد لا يتحمل الصراعات".

وبين ان "اعضاء اتحاد الكرة استجابوا لأغلبية الاصوات التي نادت بالاستقالة وان قرارهم هذا كان فيه شجاعة كبيرة".

وأكد أكرم "اننا لا نمتلك السلطة على القضاء العراقي من اجل اصدار عفو خاص ضد ستار زوير وصباح رضا، وان رئيس كتلة المعترضين عدنان درجال سيتنازل عن الشكوى ضد رئيس الاتحاد ونائبه بعد مصادقة الفيفا على الاستقالة".

ووجه اكرم "شكره كذلك الى ممثل اقليم كردستان الشيخ شاكر احمد سامو، للدور الذي لعبه في حلحلة الامور".

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