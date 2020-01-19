400 مصاب في اشتباكات بين المتظاهرين والأمن في لبنان

2020/01/19 | 12:16 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وسائل اعلام لبنانية، اليوم الاحد، بجرح 400 شخص إثر مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن بمحيط البرلمان وساحة الشهداء في بيروت، مساء السبت وفجر اليوم.

ووصفت وسائل اعلام محلية ان الحركة الاحتجاجية كانت الأعنف منذ بدئها قبل أسابيع عدة.

وأفادت الحصيلة التي استندت إلى أرقام للصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني، أن 377 شخصا تمت معالجتهم في المكان أو نقلوا إلى المستشفيات في أعقاب الصدامات.

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