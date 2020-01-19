وزيرة التربية تلغي إجراءات الكفالة للمحالين على التقاعد من كوادر نينوى

2020/01/19 | 12:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ….وجهت وزيرة التربية سها خليل العلي، بإلغاء إجراءات الكفالة والتعهد للمحالين على التقاعد من كوادر التربية نينوى وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاحد ، إن “الوزيرة وجهت بإلغاء الإجراءات الإدارية المتعلقة بالمحالين على التقاعد ضمن ملاك تربية محافظة نينوى فقط والمتمثلة بتقديم الكفالة والتعهد”.وأضاف البيان أن “هذه […]

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