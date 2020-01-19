اليسا غاضبة بعد اشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية: ولّعتو بيروت

2020/01/19 | 12:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، عبرت من خلالها عن غضبها العارم من استمرار فساد المسؤولين اللبنانيين وتمسك بعضهم بالسلطة.

وقالت: "للي عم يصير مقرف ووقح.



كيف بيرضو مسؤولين من راسن لأصغر واحد فيهن يصير بشعب واحد الشي اللي عم يصير هلق؟ العالم عم تنتفض عا فسادكن ولّعتو بيروت بحقدكن وقرفكن.



استحوا فلو كلكن يعني كلكن بقا".

وعادت إليسا وغردت مرة أخرى في اليوم نفسه، بعد احتدام المواجهة بين المتظاهرين والقوى الأمنية، قائلة: "يا عيب الشوم عليكن يا سياسيي بلادي يا بلا ضمير".

ووقعت اشتبكات بين القوى الأمنية والمتظاهرين، يوم أمس السبت وفجر اليوم، أمام مقر البرلمان، وسط العاصمة اللبنانية بيروت، استخدمت فيها القوى الأمنية القنابل المسيلة للدموع بشكل كبير لتفريق المحتجين.

وتجمع المحتجون، الذين توافدوا من جميع المناطق اللبنانية لتأكيد "وحدة واستمرارية الثورة وللمطالبة بحكومة مستقلين مهمتها الإشراف على إجراء انتخابات نيابية مبكرة"، أمام البرلمان.

ودعت قوى الأمن "المتظاهرين السلميين"، الابتعاد عن أماكن أعمال الشغب التي اندلعت في محيط مجلس النواب.

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