عمليات سامراء تدمر مضافة لداعش و16 عبوة ناسفة

2020/01/19 | 12:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت قيادة عمليات سامراء، اليوم الاحد، عن تدمير مضافة و16 عبوة ناسفة تعود لتنظيم داعش الارهابي.

وقالت القيادة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان قواتها "تمكنت وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، من العثور على مضافة تابعة لعصابات داعش الارهابية في منطقة الرفيعات بداخلها مواد غذائية وطبية وعبوات ناسفة، تم تدميرها بما تحتويه من مواد".

وأضافت انه "تم العقور على 16 عبوة ناسفة وقمعية من مخلفات داعش في جزيرة مكيشيفة، تم تفكيكها وتفجيرها تحت السيطرة".

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