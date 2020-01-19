مسعود يكشف مرحلة مابعد استقالة اتحاد الكرة

2020/01/19 | 12:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم ان الاتحاد ارسل طلب الاستقالة الجماعية الى الاتحاد الدولي والان ننتضر اجابة الفيفا والاتحاد الاسيوي بقبول الاستقالة وتشكيل هيئة.

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