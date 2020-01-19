تحالف الفتح: رئيس الوزراء القادم مستقل ولا ينتمي لأي كتلة سياسية

2020/01/19 | 12:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تحالف الفتح أن رئيس الوزراء القادم مستقل ولا ينتمي لأي كتلة سياسية، فيما أوضح أن الدستور يلزم البرلمان باختيار رئيس وزراء بغض النظر عن الكتلة الأكبر.

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