بشار رسن : حصلت على عروض للاحتراف من تركيا و إسبانيا والسعودية

2020/01/19 | 12:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … يمر نجم المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي بيرسبوليس الإيراني، بشار رسن في فترة حاسمة بمشواره الاحترافي في إيران.رسن، انتقل إلى بيرسبوليس في صيف 2017، لكن المشاكل المالية للنادي الإيراني لم تنتهِ حتى الان، إذ لم يتسلم رسن مستحقاته المالية من الفريق الإيراني للموسم الحالي حتى الان.وقال رسن في تصريح صحفي تابعته […]

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