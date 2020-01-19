“قوات مكافحة الشغب” تطلق قنابل الغاز في “ساحة الطيران”

2020/01/19 | 12:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / “قوات مكافحة الشغب” تطلق قنابل الغاز والمولتوف على المحتجين في “ساحة الطيران” وسط بغداد.

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