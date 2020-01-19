فيديو- إصابة نحو 15 مُحتجّاً في صداماتٍ بين المتظاهرين ومكافحة الشغب وسط بغداد

2020/01/19 | 12:28 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الحل العراق تجدّدت الصدامات، اليوم الأحد، بين المتظاهرين وقوات #مكافحة_الشغب في العاصمة #بغداد، أسفرت عن سقوط أكثر من 15 جريحاً، بعد أسابيع من الهدوء الذي عمّ غالبية المناطق التي […]

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