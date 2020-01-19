البرلمان بصدد تشكيل لجنة مشتركة لزيارة روسيا وأوروبا بشأن ملف التسليح

2020/01/19 | 12:30 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الاحد، عن دعم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لارسال وفد رفيع المستوى إل...

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