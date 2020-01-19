هذه الرسائل التي نقلها نجل السيستاني إلى المتظاهرين خلال زيارته إلى منزله  

2020/01/19 | 12:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف الخطيب رشيد الحسيني، عن أهم ما دار بين نجل المرجع الأعلى علي السيستاني، محمد رضا وبين المتظاهرين الذين زاروا منزل السيستاني للاطمئنان على صحته.وقال الحسيني في تدوينة على موقعه في الفيسبوك وتابعتها “يس عراق”، “التقى اليوم مجموعة من شبابنا المتظاهرين بالسيد محمد رضا السيستاني خلال ذهابهم الى منزل السيد السيستاني […]

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