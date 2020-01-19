2020/01/19 | 12:32 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المباشرة باخماد نيران الاطارات بعد 'التفاوض' في النجف) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المباشرة باخماد نيران الاطارات بعد 'التفاوض' في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).