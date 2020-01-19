عين الاسد تؤكد علمها بتوقيتات اقلاع وهبوط الطائرات الاميركية والمناطق التي تقصدها

2020/01/19 | 12:32 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت قيادة قاعدة عين الاسد الجوية، علمها بتوقيتات اقلاع وهبوط الطائرات الاميركية والمناطق التي تقصدها.

وقال قائد القاعدة اللواء الطيار الركن رافد غازي الزبيدي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "الطائرات الاميركية الموجودة في عين الاسد هي للاستطلاع واسناد لوجستي مثل الطعام او البريد".

واضاف ان "اي طائرة اميركية تقلع او تهبط من عين الاسد لدينا توقيتاتها وهناك جهات تتابع الموضوع وتعلم اين تذهب هذه ومتى تعود"، لافتا الى "اننا لدينا كشف راداري ومتابعة معهم".

واكد ان "اي طائرة تطلق من القاعدة فالعمليات المشتركة لديها علم كامل بذلك".

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