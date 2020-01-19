الناصرية عذابات السنين

2020/01/19 | 12:35 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسن نصارليش الناصرية فگر و ماكو خدمات و شبابها تارسين المساطر؟!أكللكم ليش...الموازنة الاستثمارية مال الناصرية ٦٤٠ مليار دينار! ركزلي عالرقم ٦٤٠ مليار يعني مو أقل من ٢٠٠ مدرسة و مركز علاج سرطان و تأهيل الأهوار بشكم منتجع و فرص عمل بالآلاف للشباب داخل مدينتهم.ال٦٤٠ مليار صرفوا منهن ٧٪؜ بآخر لحظة بسس و...

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