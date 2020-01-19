شـــاهــد بالفيــــديــو : حيـــوانات اليفـــة تـــدخــل مطـــار بغــداد الـــدولي قـــادمة مـــن مصـــر !!

2020/01/19 | 12:35 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، شريطًا مسجلًا يظهر دخول حيوانات أليفة قطط وكلاب، عن طريق مطار بغداد الدولي، قادمة من مصر ونقلها بطائرات الخطوط الجوية العراقية.

ولم يتم التعرف على إجراءات المطار بهذه الشأن وهل هذه الحيوانات خاضعة للفحص الطبي وتستند إلى الإجراءات القانونية...

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