بالوثيقة.. تكليف خالد مراد بمهام مدير عام الهيأة العامة للكمارك بالوكالة

2020/01/19 | 12:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – بغداد

كشفت وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، الأحد (19 كانون الثاني 2020)، عن تكليف خالد صلاح الدين...





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