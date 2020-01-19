النهرين ينشر شروط وضوابط الحصول على قرض 150 مليون دينار

2020/01/19 | 12:40 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مصرف النهرين الاسلامي الحكومي،الاحد، عن شروط وضوابط الحصول على قرض 150 مليون دينار للموطنة رواتبهم لشراء وحدة سكنية.

وقال المصرف في بيان له تلقت السومرية نيوز نسخة منه ان "الشروط والضوابط التي تم وضعها لغرض شراء عقار في حال توطين الراتب على مصرف النهرين الاسلامي تشمل ان يكون:-

1-الحد الاعلى لمبلغ التمويل150 مليون دينار.

2-الحد الاعلى لمدة السداد٢٠ سنة .

٣- نسبة المرابحة( الفائدة) ٣% سنويا.

٤- لا يجوز منح التمويل لحالات البيع بين الزوج و الزوجة .

٥-لايتطلب تقديم كفيل اذا كان مبلغ التمويل اقل من (٤٠) اربعون مليون دينار اما في حالة زيادة المبلغ عن ذلك ولغاية (٧٥) خمسة وسبعون مليون دينار يتطلب تقديم كفيل واحد ويطالب بتقديم كفيلين في حالة زيادة المبلغ عن (٧٥) خمسة وسبعون مليون و لغاية (١٥٠) مائة وخمسون مليون دينار .





واشار المصرف الى ان "الموظفين الراغبين بتوطين رواتبهم في المصرف سوف يستثنون من دفع هامش المقدمة".

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