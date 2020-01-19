الكربولي: استخدام الأحزاب لموارد الدولة ومركبات الوزارات لأغراض سياسية هو فساد مالي وإداري

2020/01/19 | 12:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أكد رئيس حزب الحل، جمال الكربولي، الأحد، أن استغلال الأحزاب لموارد الدولة هو فساد مالي واداري وسياسي.وقال الكربولي في تغريدة على “تويتر”، إن “تسخير موارد الدولة ومركبات الوزارات والدوائر الحكومية وجعلها تحت تصرف الاحزاب لاستخداماتها السياسية هو فساد مالي واداري وسياسي”.وأردف، “خصوصًا انها تستغلها في يوم عطلة..الجمعة ٢٠٢٠/١/٢٤”.تسخير […]

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