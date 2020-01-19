2020/01/19 | 12:43 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب الأردني، الاحد، على مشروع قرار بمنع استيراد الغاز من إسرائيل واحاله الى الحكومة.وذكرت وسائل إعلام أردنية، أن مجلس النواب قرر، اليوم، احالة مشروع قانون منع استيراد الغاز من إسرائيل إلى الحكومة مع منحه صفة الاستعجال.وبالتزامن مع الجلسة اعتصم ناشطون أمام مجلس النواب بدعوة من حملة “غاز العدو احتلال”.وكانت شركة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس النواب الأردني يقر مقترحا يمنع استيراد غاز إسرائيل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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