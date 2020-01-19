24 ساعة على انتهاء «مهلة الناصرية».. النفط هو الهدف

2020/01/19 | 12:46 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الحل العراق /24/ ساعة تفصل البلاد عن انتهاء المهلة التي حددها متظاهرو مدينة #الناصرية جنوبي العراق، لإجبار الحكومة على تحقيق مطالبهم وتنفيذ العقوبة بحق المتسببين بقتل المحتجين.المتظاهر من […]

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