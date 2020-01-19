المبعوث الأممي إلى ليبيا: وضعنا خطة أمنية لخروج جميع المقاتلين الأجانب

2020/01/19 | 12:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، وجود خطة أمنية تقضي بخروج كل المقاتلين الأجانب من ليبيا.

وقال سلامة في تصريح إن مؤتمر السلام الخاص بإنهاء الأزمة الليبية يسعى إلى إنشاء مظلة دولية حامية لما سيتفق عليه الليبيون، لافتا الى أن هناك عدداً كبيراً من المقاتلين غير الليبيين من أكثر من عشر دول يقاتلون في الجبهات الليبية، كان آخرهم وصول عدد من المقاتلين السوريين إلى البلاد.

وأضاف سلامة إلى أن الأمم المتحدة تعارض وجود كل هؤلاء المقاتلين من غير الليبيين سواء كانوا نظاميين أو مرتزقة أو شركات أمنية خاصة.

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